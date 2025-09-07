Son depremler listesi: Balıkesir ve çevre illerde hissedilen deprem! İstanbul'da ve Balıkesir'de yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın verilerine göre, deprem 7,72 kilometre derinlikte, saat 12.35'te kaydedildi. İlk belirlemelere göre deprem çevre illerden de hissedildi.

Artçılar meydana geldi

Depremin ardından 3 ve 6 dakika arayla 2 artçı deprem daha meydana geldi. Artçıların büyüklüğü ise sırasıyla 3.4 ve 4.1 olarak kaydedildi.

Bakan Yerlikaya: Saha taramalarına başlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulunurken tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını belirtti. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

İki metruk bina yıkıldı

Depremin ardından açıklamalarda bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Kınık ve Kertil mahallelerinde iki metruk binanın yıkıldığını söylerken herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da açıkladı.

7 Eylül son depremler listesi...

12:35 – 4.9 büyüklüğünde – Derinlik: 7.72 km – Sındırgı (Balıkesir)

12:08 – 1.7 büyüklüğünde – Derinlik: 6.98 km – Sındırgı (Balıkesir)

12:07 – 1.3 büyüklüğünde – Derinlik: 7.00 km – Sındırgı (Balıkesir)

12:03 – 1.4 büyüklüğünde – Derinlik: 7.00 km – Sındırgı (Balıkesir)

11:58 – 1.2 büyüklüğünde – Derinlik: 7.00 km – Sındırgı (Balıkesir)

11:52 – 1.0 büyüklüğünde – Derinlik: 7.00 km – Sındırgı (Balıkesir)

11:43 – 1.1 büyüklüğünde – Derinlik: 7.01 km – Sındırgı (Balıkesir)

11:26 – 1.9 büyüklüğünde – Derinlik: 6.27 km – Sındırgı (Balıkesir)

11:19 – 1.2 büyüklüğünde – Derinlik: 7.02 km – Sındırgı (Balıkesir)

10:35 – 1.3 büyüklüğünde – Derinlik: 6.98 km – Sındırgı (Balıkesir)

10:31 – 1.6 büyüklüğünde – Derinlik: 7.43 km – Sındırgı (Balıkesir)

10:30 – 1.0 büyüklüğünde – Derinlik: 6.99 km – Sındırgı (Balıkesir)

10:12 – 1.0 büyüklüğünde – Derinlik: 6.55 km – Sındırgı (Balıkesir)

10:08 – 1.1 büyüklüğünde – Derinlik: 6.99 km – Sındırgı (Balıkesir)

10:07 – 1.3 büyüklüğünde – Derinlik: 5.89 km – Sındırgı (Balıkesir)