Balıkesir Sındırgı sallanıyor, vatandaş tedirgin! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yüzlerce artçı sarsıntı kaydedilirken, Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sürecin devam edeceğini belirtti.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, artçıların halen 4,5-5 büyüklüğüne kadar ulaştığını ve geniş bir alanda sürdüğünü ifade etti. Depremciklerin özellikle Demirci, Akhisar, Kırkağaç, Dursunbey ve Balıkesir çevresinde yoğunlaştığını belirten Ercan, sarsıntıların 12-15 kilometre derinlikte toplandığını kaydetti.

“Bu durum, gerginliğin M6,1’lik ana şokla tamamen boşalmadığını gösteriyor” diyen Ercan, artçıların 1-2 ay daha devam edeceğini, ardından sönümlenme sürecine gireceğini öngördü.

Halkın en küçük sarsıntıda bile büyük bir tedirginlik yaşadığını dile getiren Ercan, bölgede yıkıcı nitelikte yeni bir deprem beklentisi taşımadığını da vurguladı.