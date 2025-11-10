Google Haberler

Balıkesir yine sallandı! Peş peşe depremler...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 4.4 büyüklüğünde olan deprem, çevre illerde de hissedildi.

Damla Kaya
Balıkesir yine sallandı! Peş peşe depremler... 10 Kasım 2025 son depremler listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen depremle bir kez daha sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 09:41'de gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, depremin yerin 10.38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Sındırgı merkezli bu deprem sadece Balıkesir'de değil, Manisa, Kütahya, Uşak ve Aydın gibi çevre illerde de hissedildi.

Balıkesir yine sallandı! Peş peşe depremler... - Resim : 1

Gece iki deprem olmuştu

Sındırgı, gece saatlerinde de art arda iki depremle sarsılmıştı. Saat 01.06 ve 05.48'de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntıların ardından bölgede hareketliliğin sürdüğü gözlendi.

Sındırgı'daki peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı! 'Kent merkezi etkilenebilir'Sındırgı'daki peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı! 'Kent merkezi etkilenebilir'Gündem

10 Kasım 2025 - Son Depremler Listesi (AFAD)

• Sındırgı (Balıkesir) - 4.4 (Mw) - Derinlik: 10.38 km - Saat: 09:41
• Sındırgı (Balıkesir) - 3.2 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:44
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 (Ml) - Derinlik: 6.63 km - Saat: 09:17
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 7.02 km - Saat: 09:16
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.1 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:14
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:10
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:08
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:03
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.5 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:01
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:54
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 8.88 km - Saat: 08:51
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:49
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:45
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:44
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.2 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:42
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 (Ml) - Derinlik: 7.01 km - Saat: 08:42
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 6.97 km - Saat: 08:33
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 7.01 km - Saat: 08:26
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.9 (Ml) - Derinlik: 7.01 km - Saat: 08:20
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 6.99 km - Saat: 08:17
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.1 (Ml) - Derinlik: 8.39 km - Saat: 08:15
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 7.06 km - Saat: 08:10
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (Ml) - Derinlik: 6.84 km - Saat: 08:05
• Akdeniz - 3.1 (Ml) - Derinlik: 5.96 km - Saat: 08:03
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 10.09 km - Saat: 07:59
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 8.28 km - Saat: 07:55
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 9.31 km - Saat: 07:54
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.2 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 07:52
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 07:47
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.5 (Ml) - Derinlik: 6.98 km - Saat: 07:44
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.9 (Ml) - Derinlik: 6.99 km - Saat: 07:41
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (Ml) - Derinlik: 7.01 km - Saat: 07:37
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.5 (Ml) - Derinlik: 6.8 km - Saat: 07:32
• Sındırgı (Balıkesir) - 3.1 (Ml) - Derinlik: 6.99 km - Saat: 07:28
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.7 (Ml) - Derinlik: 7.02 km - Saat: 07:27
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 07:22

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar