Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 10:52'de kaydedilen sarsıntının, yerin 9.23 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Son depremler 5 Eylül 2025 listesi: Bugün deprem oldu mu? Ege'de deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, saat 10.52’de kaydedildi.

Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, yerin 9,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

5 Eylül son depremler listesi...

10:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.1 – Derinlik: 9.23 km

10:41 – Simav (Kütahya) – 1.1 – Derinlik: 7.15 km

10:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1 – Derinlik: 7.0 km

10:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7 – Derinlik: 7.6 km

10:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6 – Derinlik: 4.7 km

09:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.6 – Derinlik: 10.15 km

09:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3 – Derinlik: 8.67 km

09:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5 – Derinlik: 8.31 km

09:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1 – Derinlik: 10.02 km

09:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1 – Derinlik: 7.0 km

09:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7 – Derinlik: 9.03 km

09:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1 – Derinlik: 11.63 km

08:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2 – Derinlik: 7.95 km

08:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1 – Derinlik: 6.84 km

