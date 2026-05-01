Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 22 yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje çarparak devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Kaza, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı ve ardından devrildi.
3 kişi hayatını kaybetti
Kazada, otobüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.