Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
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Cansu Şahin (26) yönetimdeki 07 AYV 383 plakalı otomobil, Dumlupınar Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobile çelik bariyer aplandı.
Otomobilinde sıkışan Şahin, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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