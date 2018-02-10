Başbakan: ATAK helikopteri düştü, 2 şehidimiz var

10 Şubat 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan helikopterin düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterimizden biri maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu. Helikopterin herhangi bir dış müdahaleyle düştüğü konusunda elimizde kesin bir delil yok, belge yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İstanbul'da yaptığı konuşmada, "Az önce bir helikopterimiz düşürüldü" açıklaması yapmıştı.

TSK: Helikopterimiz kırıma uğradı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Erdoğan: Afrin harekatında helikopterimiz düşürüldü

Helikopterin düşmesinin ardından Hatay’da sınır birliklerinde konuşlu Fırtına obüsleri ve Çok Namlulu Roket Atarlar (ÇNRA) ile Afrin’deki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu’ndan Afrin bölgesindeki Cinderes kırsalı yoğun şekilde vuruldu.