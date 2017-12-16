Başbakan: Muratlı kapısını Gürcistan ile beraber yapacağız

16 Aralık 2017

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Artvin 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Yıldırım, buradaki konuşmasında, "Muratlı sınır kapısını Gürcistan ile beraber yapıp tekrar açacağız. Sarp'tan sonra Muratlı da faaliyete geçecek. Sarp'ın yenilenme işi hızla devam ediyor" dedi.

Konuşmasında Kudüs gerginliğine de değinen Yıldırım, "Bugün Kudüs Başkonsolosluğu olarak faaliyet gösteren misyonumuz, fiiliyatta Filistin devleti nezdindeki büyükelçi olarak görev yapmaktadır. Kudüs'te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezdindeki büyükelçimizdir. Bizden başka Kudüs'te büyükelçilik seviyesinde Filistin için bir misyon açan yoktur" ifadelerini kullandı.