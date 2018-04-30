Başbakan Yıldırım açıkladı: Kamu borçları yapılandırılıyor

30 Nisan 2018

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantı, 3 saat sürdü.

Başbakan Yıldırım Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Açıklamadan satırbaşları:

-Vergi ve prim alacakları, trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.

-Kanundan yararlanmak için temmuz ayı sonuna kadar başvurulabilecek.

-Peşin ödemede indirimler olacak.

-Bağkur borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Borcun varsa, sağlık hizmeti verilmiyor. Bunun da önünü açıyoruz borç ayrı, sağlık ayrı bunun pazarlığı olmaz.

-18-29 yaş arası iş yeri açan gençler bir yıl boyunca Bağ-Kur ödemeyecek.

-Yaşlılık aylığından yararlanan 600 bin vatandaşımız var. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. İki katına yakın bir artış yapıyoruz.

-Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz.

-13 milyon bina için reform düzeyinde bir düzenleme getiriyoruz. Bu bir imar affı değil, imar barışıdır.

-Bu sene yaş çay kilogram fiyatına 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Alım fiyatı bu olacak. Bunun altında olmayacak.

-12 milyon emekliye bayram hediyesi olarak her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde bin lira ikramiye vereceğiz.