Başbakan Yıldırım açıkladı: Kamu borçları yapılandırılıyor
Başbakan Yıldırım Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yıldırım, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Yıldırım ayrıca, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner liralık ikramiye verileceğini söyledi.
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantı, 3 saat sürdü.
Başbakan Yıldırım Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Açıklamadan satırbaşları:
-Vergi ve prim alacakları, trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.
-Kanundan yararlanmak için temmuz ayı sonuna kadar başvurulabilecek.
-Peşin ödemede indirimler olacak.
-Bağkur borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Borcun varsa, sağlık hizmeti verilmiyor. Bunun da önünü açıyoruz borç ayrı, sağlık ayrı bunun pazarlığı olmaz.
-18-29 yaş arası iş yeri açan gençler bir yıl boyunca Bağ-Kur ödemeyecek.
-Yaşlılık aylığından yararlanan 600 bin vatandaşımız var. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. İki katına yakın bir artış yapıyoruz.
-Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz.
-13 milyon bina için reform düzeyinde bir düzenleme getiriyoruz. Bu bir imar affı değil, imar barışıdır.
-Bu sene yaş çay kilogram fiyatına 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Alım fiyatı bu olacak. Bunun altında olmayacak.
-12 milyon emekliye bayram hediyesi olarak her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde bin lira ikramiye vereceğiz.