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Milyonları ilgilendiren tasarı TBMM'de

Vergi ve prim borçları, emeklilere ikramiye, imar barışı, yaşlılık aylığının artırılması, Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri içeren kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu.

Milyonları ilgilendiren tasarı TBMM'de
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Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.   
Başbakan Binali Yıldırım, bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yeni düzenlemelerle ilgili açıklama yapmıştı.

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Kaynak: AA

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