Başbakan'dan Menbiç değerlendirmesi

18 Haziran 2018

Yerel kaynaklar, ABD ile yapılan anlaşma çerçevesinde Türk askerinin Menbiç’in dış mahallerine girdiğini aktardı. Bu gelişmenin üzerine Başbakan Binali Yıldırım da yaptığı açıklamada "Türk askeri bugün Menbiç'te göreve başladı" dedi.

"Bize düşen Suriye'de, Irak'ta iç karışıklığı sona erdirmek ve acı çeken bu insanların yurtlarına salimen dönmelerini sağlamak" ifadelerini kullanan Başbakan, "Son iki yılda ortaya koyduğumuz terörle mücadelede büyük mesafeler katettik. Yurt içinde bütün terör yuvalarını dağıttık, elhamdülillah her karış toprağımız güvenli hale geldi, artık terör örgütü dağa yavrularımızı çıkaramıyor. Çok bedel ödedik artık bedel ödemeyeceğiz. Geçmişten gelen ve ülkemize yakışmayan yasakları, haksızlıkları ortadan kaldırdık, her türlü ayrımcılığa ve inkar politikalarına son verdik" şeklinde açıklamada bulundu.

"Devlet de bölgedeki Kürt kardeşlerimizin konularıyla ilgili çok açılım yaptı fakat bu terör örgütü bunları gölgelemek için elinden geleni yaptı çünkü işler düzelirse onlara ekmek kalmıyor, piyasası tükeniyor, onun için ilk fırsatta yapılanları gölgelemek için şehirlerde, kırsallarda her yerde insanlara korku ve dehşet salmayı ihmal etmiyorlar" diye konuşan Yıldırım, "Türkiye'de hepimizin de sorunu PKK, FETÖ, DEAŞ terör sorunudur. Bunlar proje örgütlerdir, ağababası dışarıdadır" diye konuştu.

Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Gençleri kazanarak, onların eline silah verenlerden onları kurtardık, ellerine kalem veriyoruz, geleceğe umutla bakmalarını sağlıyoruz. Bu memleketin tek bir evladının dahi vazgeçilemez olduğunu, ülkemiz için geleceğimiz için çok değerli olduğunu biliyoruz. Ülkemizin hiçbir şekilde geri götürülmesine, kaosa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Bunu birlikte yapacağız."

Türk askeri Menbiç'te





