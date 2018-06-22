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Başkentte iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Ankara-Ayaş karayolunda 2 belediye otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Başkentte iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
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Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 2 otobüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş karayolu Eryaman mevkisinde Etimesgut-Eryaman hattında sefer yapan ve aynı yönde seyreden 2 otobüs çarpıştı.

Kazada bir yolcu hayatını kaybetti, otobüslerdeki 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

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