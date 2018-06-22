Başkentte iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Ankara-Ayaş karayolunda 2 belediye otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 2 otobüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş karayolu Eryaman mevkisinde Etimesgut-Eryaman hattında sefer yapan ve aynı yönde seyreden 2 otobüs çarpıştı.
Kazada bir yolcu hayatını kaybetti, otobüslerdeki 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA