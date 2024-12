Başkent'teki dijital içerik üreticilerinden yeni oluşum

Takip Et

Ankara’da yüz binlerce kişi tarafından takip edilen dijital medya içerik üreticileri bir araya gelerek Ankara Dijital Medya İçerik Üreticileri Platformu’nu kurdu. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan ile görüşen Platform yöneticileri, 2025 yılı itibariyle birçok yeni etkinlik, eğitim ve buluşma planladıklarını belirtti.

Atak: Ankara’yı dijitalin de Başkenti haline getirmek istiyoruz

Toplantıdaki her içerik üreticisinin hesaplarını tek tek inceleyen Doğan, Platform'a verdiği desteği dile getirerek “Bu birliktelik çok değerli ve Ankara için önemli bir kazanım” dedi. Platform Başkanı ve aynı zamanda Ankara Beyfendisi sosyal medya hesaplarının kurucusu ve yöneticisi olan Yunus Emin Atak, ilk buluşmanın kendileri için onur verici olduğunu aktararak, “Günümüzde her konuda dijital medya en büyük güç kaynağı haline geldi. Biz de her birimiz yıllarımızı bu alana vermişken birlikten güç doğar ilkesiyle şehrimizi nasıl daha iyi temsil edebiliriz diyerek bir araya geldik. Ankara, Cumhuriyetin Başkenti ve en güzel şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Bizi, bu platform çatısı altında toplayan temel konu da budur. Biz Ankara’yı dijitalin de Başkenti haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Başvuru adresi: @AnkaraDijitalMP

Yönetim kadrosunun sosyal medyada Ankara Beyfendisi, Ankara’da Bir Bebek, 365 Gün Ankara, Doğanay Vural, Ankara Etkinlikleri, Mehmet Daldal, Ayı Yemeği, Ailece Ankara, Onur Burak Elaldı, Biz Ankaralıyız, Okur Gezer Ailem, Ankara Mizah, Gezen Adam gibi öne çıkan isimlerden oluştuğu platforma yeni üyeliklerin kısa bir süre daha açık olduğu bildirilirken şu an yoğun bir üyelik talebi aldıkları da belirtildi. Platforma üye olmak isteyenlerin Twitter ve Instagram üzerinden @AnkaraDijitalMP adresi üzerinden başvuruda bulunabileceği ve etkinliklere katılım için de bu hesabın takip edilebileceği kaydedildi.