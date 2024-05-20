'Başörtüsü gerekçesiyle' reddi hakim talebine suç duyurusu

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık avukatı Alperen Demirdiş'in, başörtülü olması nedeniyle reddi hakim talebinde bulunduğuna dair haberler üzerine konu gündem oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sanık avukatının, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddi hakim talebinde bulunması eski Türkiye kafasıdır" derken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı.

Hakim de harekete geçti

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak' ve 'Haksız gerekçe ile hakimleri reddetme ve bu sebeple davanın bilerek ve isteyerek gereksiz yere uzamasına neden olması ile görevi kötüye kullanma’ suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Barosuna ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin Başsavcılığa sunulan dilekçede, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hatırlatılarak, “Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir' ve 'kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz'. Yürürlükte olan kanunlarda ve Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde kamu kurumlarında ve bir kamu kurumu olan adliyelerde başörtüsünün yasaklılığına dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır” denildi.

'Din ve vicdan hürriyetine aykırı'

Avukat Demirdiş’in reddi hakim talebinin, din ve vicdan hürriyetine aykırı bir durum olduğu belirtilen dilekçede, "Avukat Alperen Demirdiş'in pek çok kişinin önünde inancının gereği ve bir yansıması olarak başörtüsü takan tüm kadınlara karşı gerçekleştirdiği bu hareketi kabul etmek ve sindirmek mümkün değildir. Bu davranışa göz yummanın veya görmezden gelmenin benzer davranışlarla karşılaşılmasının önünü açması muhtemeldir" ifadeleri yer aldı.

Barodan 'disiplin' talebi

Ankara Barosu Başkanlığı'na sunulan dilekçedeyse, "Avukat Alperen Demirdiş hakkında bu davranışı ve avukatlık mesleğine yakışmayan duruşmadaki hal ve tavırları sebebiyle disiplin işlemlerinin yapılması hususunda gereğinin takdir ve ifası Baro Başkanlığı'nızdan rica olunur" ifadeleri yer aldı.