Başsavcılık: Kaşıkçı Başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü

31 Ekim 2018

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra öldürüldüğü açıklanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılık, Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü bildirdi.



Başsavcılık açıklamasında, "Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir." açıklamasında bulundu.

'Yerli iş birlikçi' açıklamalarına ilişkin Başsavcılık, "Olayla ilgili yerli iş birlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir. Yerli işbirlikçi' olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuş, bu sorular aynı gün yazılı olarak kendilerine iletilmiştir." ifadelerine yer verdi. Başsavcılık, "Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir." denildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan'da tutuklandığı bildirilen şüphelilerin Türkiye'ye iadesi talebinin yinelendiğini belirtti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyetin, Kaşıkçı cinayeti çerçevesinde Suudi Arabistan'a davet edildiği bildirildi.





Kaynak: AA