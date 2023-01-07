Bayburt'ta çatıda çıkan yangın söndürüldü
Bayburt'ta bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı. Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Şingah Mahallesi Şehit Yüzbaşı Agah Caddesi'nde Abdurrahman Söylemez'in evinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.