Bayer'den deprem bölgesine 1 milyon avro bağış

Bayer'den yapılan açıklamada, "Bayer olarak ilk andan itibaren resmi ve sivil kurumlarla iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Bu yaklaşımla Kızılay ve Ahbap Derneği'nin afet bölgelerindeki çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla toplam 1 milyon avro bağışta bulunuyoruz. Ayrıca, dünya genelinde tüm Bayer çalışanlarının katılabileceği bir bağış kampanyası düzenleyerek toplanan yardıma eş değer tutarda ek bağış sağlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte medikal yardım için bölgeye gitmek isteyen tüm gönüllü şirket çalışanlarının, AFAD ve Kızılay gibi yetkili kamu otoriteleriyle koordine olarak gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerinin desteklendiği aktarılan açıklamada, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte her türlü desteğin sağlanabilmesi ve ihtiyaçların bölgelere ulaştırılabilmesi için çalışmaya, desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.