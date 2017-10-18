"Baykal, düne göre daha iyi"

18 Ekim 2017

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Deniz Baykal'ın durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Baykal'ın henüz yoğun bakımdan çıkmadığını belirten Özel, ancak sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı da Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler, Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onların içerisinde Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini istediği Prof. Dr. Uğur Türe de burada hizmet veriyor." dedi.

Bakan Demircan, Baykal'ın beyninde emboli damar tıkanması sonrasında damardaki pıhtının alındığını ve stent yerleştirildiğini vurgulayarak, bu tedavilerin ardından kanama durumuna bağlı olarak da beyin içindeki basıncı düşürme ameliyatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demircan, şunları kaydetti:

"Hekim arkadaşlardan bize gelen bilgiler uyutulma döneminde, yani uyutulma, beynin istirahate sevk edilmesidir. Bu belli bir süre, 72 saat olur, üç gün olur... Bu şekilde, süre sonunda, inşallah Sayın Baykal bu tedaviden istifade etmiş olarak tedavisini tamamlamış olur. Sayın Baykal'ın rahatsızlığı sürekli takibimizde. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onların içerisinde Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini istediği Prof. Dr. Uğur Türe de burada hizmet veriyor."

48-72 saat kritik

Dün gece Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinin bahçesinde bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Şu anda kendisine yine yoğun bakımda yoğun tedavi uygulanıyor. Solunum desteği sağlanıyor, beyin destekleri sağlanıyor. Bu süreç içinde kendisi tabii ki bilinci kapalı olarak uyuyor." demişti.

Daha önce yapılan açıklamalarda 48-72 saat kavramını ön plana çıkardıklarını ifade eden İbiş, beyin hasarlarında ve beyinle ilgili hastalıklarda 48-72 saat içinde bazı komplikasyonların olabileceğinin vurgulandığını anımsattı.

Baykal'ın son durumuyla ilgili açıklama