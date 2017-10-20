Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Deniz Bey'in durumu ciddiyetini koruyor. Bilinci yine kapalı, yaşamsal bulguları normal ve kontrol altında, nörolojik bulguları dünle aynı yani kötüye bir gidiş yok" dedi.
Pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedaviye alınan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 5'inci günde devam ediyor.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Prof. Dr. İbiş, "Deniz Bey'in durumu ciddiyetini koruyor. Bilinci yine kapalı, yaşamsal bulguları normal ve kontrol altında, nörolojik bulguları dünle aynı yani kötüye bir gidiş yok" dedi.
Kaynak: AA