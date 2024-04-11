Bayram bilançosu: İlk 5 gününde 38 ölü

Yerlikaya bir kez daha, “Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım” uyarısı yaptı.

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

“Hayatla yarışılmaz!

Bayram tatilinin 5. günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde;

618 trafik kazası meydana geldi.

339285 araç denetlendi.

21807 araca hız ve radar işlemi,

166590 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam;

(Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba)

3071 trafik kazası meydana geldi.

38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

5026 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen aşırı hız yapmayalım.

Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.”