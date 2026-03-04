Bayram öncesi emekli ikramiyesi gündemi yeniden hareketlendi. Ödeme tarihleri ve olası zam iddiaları emekliler tarafından merakla izleniyor. Gözler sürekli olarak hükümette ve "Bayram ikramiyesi artacak mı", "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak" sorularına yanıt aranıyor.

Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?

Ramazan ve kurban bayramlarında emekli yurttaşlara verilen bayram ikramiyelerinde herhangi bir artışa gidilip gidilmeyeceğine yönelik soruya Abdullah Güler, herhangi bir yasal düzenleme olmadığını söyledi.

Güler'in açıklamaları şöyle:

"Bu teklifimizde yer almıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere dörder bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon civarında olan emeklimiz ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor"

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Hükümetten emekli bayram ikramiyesi için takvim paylaşılmadı. İkramiyeler genellikle bir hafta öncesinden hesaplara yatırılıyor. Bu sebeple gözler 13 Şubat 2026 Cuma tarihine çevrilmiş durumda...