Emekli bayram ikramiyesine yeni yılda zam yapılacak. Bayrama sayılı haftalar kaldı ve konu sıkça tartışılıyor. Kulislerde olası rakamlar konuşulurken "Bayram ikramiyesi arttı mı", "Emekli bayram ikramiyesi kaç lira oldu" sorusu peş peşe geliyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesinin net tutarı hala açıklanmış değil. Genel beklenti emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılacağı yönünde... Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.

Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 16 Mart Pazartesi günü hesaplara yatırılması öngörülüyor.