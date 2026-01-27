Bayram ikramiyesi zammı açıklandı mı? Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alacak. Geçen yıl 4 bin lira alan milyonların alacağı ikramiyelere zam yapılacak. Konu şu sıralar gündem olurken "Bayram ikramiyesi zammı açıklandı mı" ve "Emekli ikramiyesi ne kadar olacak" soruları art arda geliyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Hükümetten bayram ikramiyesi için bir rakam henüz belirtilmedi. Genel beklenti emekli ikramiyesine yüzde 25 zam yapılacağı yönünde... Eğer bu oran gerçekleşirse bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye yükselecek.

Öte yandan 5 bin 500 rakamı da sıkça konuşuluyor. Nihai kararı hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 16 Mart Pazartesi günü hesaplara yatırılması öngörülüyor.