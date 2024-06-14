BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA: Diyanet'ten sorgula: İstanbul, Ankara, İzmir! İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü (yarın) başlıyor. 15 Haziran Cumartesi (yarın) ise arife günü. Milyonlarca Müslüman özellikle arife günü "Kurban Bayramı Namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna yanıt arıyor. Çünkü namaz saatleri illere göre farklılık gösteriyor.

Bayram namazı güneşin doğum vaktinden 50 dakika sonra cemaatle kılınıyor. İllere ve tarihe göre güneş doğum vakti farklılık gösterdiği için bayram namazı vakti de her yıl değişiyor. Bu nedenle de bayram namazı saati cemaati kaçırmamak için büyük önem arz ediyor.

Peki, Kurban Bayramı'nda Ankara, İzmir, İstanbul dahil Türkiye'nin 81 ilinde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İşte Diyanet'in açıkladığı tabloya göre; il il bayram namazı saatleri...

2024 il il Kurban Bayramı Namazı saatleri...

Adana Bayram Namazı: 05:52

Adıyaman Bayram Namazı: 05:38

Afyonkarahisar Bayram Namazı: 06:07

Ağrı Bayram Namazı :05:14

Aksaray Bayram Namazı: 05:54

Amasya Bayram Namazı: 05:41

Antalya Bayram Namazı: 06:11

Ardahan Bayram Namazı: 05:12

Artvin Bayram Namazı: 05:15

Aydın Bayram Namazı: 06:29

Balıkesir Bayram Namazı: 06:15

Bartın Bayram Namazı: 05:52

Batman Bayram Namazı: 05:27

Bayburt Bayram Namazı: 05:24

Bilecik Bayram Namazı: 06:05

Bingöl Bayram Namazı: 05:27

Bitlis Bayram Namazı: 05:21

Bolu Bayram Namazı : 05:57

Burdur Bayram Namazı: 06:10

Bursa Bayram Namazı: 06:09

Çanakkale Bayram Namazı: 06:20

Çankırı Bayram Namazı: 05:50

Çorum Bayram Namazı: 05:44

Denizli Bayram Namazı: 06:15

Diyarbakır Bayram Namazı: 05:30

Düzce Bayram Namazı: 05:59

Edirne Bayram Namazı: 06:15

Elazığ Bayram Namazı: 05:32

Erzincan Bayram Namazı: 05:28

Erzurum Bayram Namazı: 05:21

Eskişehir Bayram Namazı: 06:04

Gaziantep Bayram Namazı: 05:43

Giresun Bayram Namazı: 05:30

Gümüşhane Bayram Namazı: 05:27

Hakkâri Bayram Namazı: 05:17

Hatay Bayram Namazı: 05:50

Iğdır Bayram Namazı: 05:10

Isparta Bayram Namazı: 06:09

Kahramanmaraş Bayram Namazı: 05:44

Karabük Bayram Namazı: 05:52

Karaman Bayram Namazı: 06:00

Kars Bayram Namazı: 05:12

Kastamonu Bayram Namazı: 05:47

Kayseri Bayram Namazı: 05:47

Kilis Bayram Namazı : 05:45

Kırıkkale Bayram Namazı: 05:52

Kırklareli Bayram Namazı: 06:12

Kırşehir Bayram Namazı: 05:51

Kocaeli Bayram Namazı: 06:04

Konya Bayram Namazı: 06:01

Kütahya Bayram Namazı: 06:07

Malatya Bayram Namazı: 05:37

Manisa Bayram Namazı: 06:19

Mardin Bayram Namazı: 05:29

Mersin Bayram Namazı: 05:55

Muğla Bayram Namazı: 06:19

Muş Bayram Namazı: 05:23

Nevşehir Bayram Namazı: 05:50

Niğde Bayram Namazı 05:52

Ordu Bayram Namazı: 05:32

Osmaniye Bayram Namazı: 05:48

Rize Bayram Namazı: 05:21

Sakarya Bayram Namazı: 06:02

Samsun Bayram Namazı: 05:37

Siirt Bayram Namazı: 05:23

Sinop Bayram Namazı: 05:40

Sivas Bayram Namazı: 05:38

Şanlıurfa Bayram Namazı: 05:38

Şırnak Bayram Namazı: 05:22

Tekirdağ Bayram Namazı : 06:13

Tokat Bayram Namazı: 05:39

Trabzon Bayram Namazı: 05:24

Tunceli Bayram Namazı: 05:30

Uşak Bayram Namazı: 06:11

Van Bayram Namazı: 05:16

Yalova Bayram Namazı: 06:07

Yozgat Bayram Namazı: 05:47

Zonguldak Bayram Namazı: 05:55