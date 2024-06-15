Bayram öncesi baklava ipuçları: Fıstıklı baklava ne kadar oldu? İyi baklava nasıl anlaşılır?

Kurban Bayramı yarın başlıyor. Çarşılar, pazarlar arife günü alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. Bayram denince akla ilk gelen tatlı ise baklava. Peki bu bayramda baklava fiyatları ne kadar oldu? Baklava alırken nelere dikkat edilmeli? İyi baklava nasıl anlaşılır? Tüm bu soruların yanıtlarını baklava ustası Mahmut Sanan verdi.

İHA'nın haberine göre; Mahmut Usta baklava alırken dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı. 1000 TL'den ucuza satılan fıstıklı baklavanın yenmemesi gerektiğini ifade eden Mahmut Sanan “Baklavayı yediğinizde su içme ihtiyacı duyuyorsanız içinde glikoz vardır. Su içme ihtiyacı duymuyorsanız zaten sağlıklı bir ürün olduğunu anlarsınız" dedi.

Yıllardır baklava üretiminin içinde olduğunu ifade eden Sanan, fıstıklı baklavanın maaliyet kalemine yönelik konuştu. "Günümüzde Gaziantep baklavası yapabilmek için sadece 1200 ile 1400 lira arasında Antep fıstığı maliyeti var" diyen Sanan, 1000 TL'nin altında satılan fıstıklı baklavanın yenmeyeceğini vurguladı: "Deyim yerindeyse ucuz etin yahnisi yenmez. Dolayısıyla da ucuz baklava yenmez."

İyi baklavanın nasıl anlaşılacağını da anlatan Sanan, "Baklavanın altın sarısı bir rengi olması ve oklavayla açılmış olması lazım. Baklava almadan önce müşterilerin önce kokusuna bakması gerekiyor. Kokladığınız zaman mis gibi tereyağı kokar. Fıstık kokusu gelir. Ucuzlarda bu kokular olmaz. Bir de odun ateşinde pişecek” ifadelerini kullandı.