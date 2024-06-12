Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen müjdeyi tarih vererek duyurdu
Türkiye dokuz günlük Kurban Bayramı tatiline hazırlanıyor. Tatil öncesi en çok merak edilen konu ise “Bayram tatilinde hava nasıl olacak?” İstanbul’da sıcak hava dalgasının 15 Haziran Cumartesi’ye denk gelen arife günü ara vermesi ve sıcaklığın 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Aynı gün İzmir ve Ankara'da da hava sıcaklığı düşecek. İşte bayramın ilk günü yurtta hava durumu...
Türkiye 15 Haziran Cumartesi günü itibarıyla Bayram Tatili’ne giriyor. Kurban Bayramı’nın birinci günü ise 16 Haziran Pazar. Tatile gitmeye hazırlanan vatandaşlar “Bayram tatilinde hava nasıl olacak” sorusuna yanıt ararken, imdada CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yetişti.
Prof. Dr. Orhan Şen’in İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla’daki hava durumuna ilişkin değerlendirmesi şöyle:
* Aşırı sıcaklar Cuma gününe uzadı. Hatta en sıcak gün cuma günü. İstanbul 36, İzmir 43, Antalya 44, Muğla 40 derece. Cuma evde korunmaya devam.
* Cuma akşamı ve arife günü İstanbul'dan sağanak yağış geçecek ve arife günü sıcaklığı 8 derece düşürecek.
İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla'da hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün beş günlük tahminlerine göre 15-16-17 Haziran tarihlerinde hava durumu şöyle olacak?
15 Haziran Pazar (Kurban Bayramı’ın birinci günü):
İstanbul: 28 derece (Gör gürültülü sağanak yağış)
Ankara: 29 derece
İzmir: 35 derece
Bursa: 30 derece (Gök gürültülü sağanak yağış)
Antalya: 39 derece (Yüksek sıcaklık uyarısı)
Muğla: 37 derece (Yüksek sıcaklık uyarısı)
Balıkesir: 31 derece
Edirne: 31 derece
Diyarbakır 40 derece (yüksek sıcaklık uyarısı)
2024 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Arife: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı’nın 1. Günü: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı’nın 2. Günü: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı’nın 3. Günü: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı’nın 4. Günü: 19 Haziran 2024 Çarşamba