BBP Genel Başkanı Destici: Gecesi 102 bin lira olan süitte kalıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayın Kılıçdaroğlu 'Tank fabrikasını Katarlılara sattı' diyordu. Yarın Altay tankı, Türk Silahlı Kuvvetlerine tamamen yerli üretim olarak teslim edilecek. İnsan bundan da mı gurur duymaz?" dedi.

Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Büyük Birlik Partisi İstanbul Milletvekili Aday Tanıtım Programı ve Bayramlaşma Programı'nda konuşan Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Deprem nedeniyle hüzünlü bir bayram yaşandığını dile getiren Destici, depremin yaşandığı ilk günden itibaren teşkilat ve Alperen Ocaklarıyla deprem bölgesinde olduklarını vurguladı.

"Her gün kalıyorsun süitte"

Deprem sonrası süreçte ana muhalefeti eleştiren Destici, "Yanlarına belediye başkanlarını alarak sırf siyaseten görüntü vermek adına oraya gittiklerini görüyoruz. Vatandaşa bir yardımda bulunduklarını görmedim. Sayın Kılıçdaroğlu bir gecesi 102 bin lira olan süitte kalıyor. Deprem için de sadece bir maaşın yani onun yarısı kadar rakamı bağışlıyor. Ya versene bir şöyle 10 tane süit parası. Her gün kalıyorsun süitte. Deprem bölgesinde bir iftar programına katılmak için 12 bin dolara özel uçak tutuyor. 12 bin dolar ne yapıyor bugün? 240-250 bin lira para yapıyor. Ya o parayı AFAD'a bağışlasan, o paraya konteyner ev, çadır alınsa ya da depremzedelerin konutlarına yardım edilse daha hayırlıdır." diye konuştu.

İHA, SİHA ve TCG Anadolu'yla gurur duyduklarını dile getiren Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah iktidar devam ettiğinde, Cumhur İttifakı seçimleri kazandığında bu hamleler devam edecek. Sayın Kılıçdaroğlu 'Tank fabrikasını Katarlılara sattı' diyordu. Yarın Altay tankı, Türk Silahlı Kuvvetlerine tamamen yerli üretim olarak teslim edilecek. İnsan bundan da mı gurur duymaz?

Almanya'dan aldığımız tankları, şimdi kendimiz yaptık. İstediğimiz operasyonda istediğimiz kadar kullanacağız. Yetmeyecek, kardeş ve can Azerbaycan olmak üzere bütün dost ve kardeş ülkelere de vereceğiz. Sadece Türkiye'yi değil, kardeş ülkelerimizi, soydaş ülkelerimizi, Türk devletleri teşkilatına üye olan ülkelerimizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan kurtaracağız."

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan doğal gazın şebekeye aktarıldığını anımsatan Destici, "Şimdi Sayın Akşener çıktı ne diyor? Gaz çıkmamış, Putin Türkiye'ye bir kıyak yapmış. Oradan bir boru döşemiş, Karadeniz'in altından sanki o kadar kolay bu boruları döşemek. Efendim o yanan gaz Rusya'nın gazıymış. Putin'in gazıymış. Bu kadar hasetlik, bu kadar hazımsızlık ne ara sizde nüksetti? Muhalefet eleştirecek, yanlışları, eksiklikleri, noksanları söyleyecek ama doğruları da takdir edecek. Muhalefet milli meselelerde de devleti yönetenlerin yanında duracak." ifadelerini kullandı.

"Tüm Alevilerin oyunu almayı hedefliyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" konusunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya değinen Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Kemal Bey'in 'Alevi' başlığıyla yaptığı açıklamada telaffuz ettiği 'Alevi olmaz' cümlesini kullanan tek bir Büyük Birlik Partisi mensubu ya da Cumhur İttifakı mensubu olmadı. Peki 'Alevi'den cumhurbaşkanı olmaz ya da Sünniler Alevi bir cumhurbaşkanı adayına oy vermez' diyen kimdi? Bugün tekrar masaya dönen İYİ Partililer'di. Hala onlar İYİ Partide siyaset yapmaya devam ediyorlar.

Kılıçdaroğlu, bizim zenginliğimiz olarak gördüğümüz, etnik kökenden bir ayrımcılık ve bir siyasi bölücülük yaptı. Yaptığı tamamen ayrımcılıktır. Kemal Bey'in bu tür tehlikeli sularda yüzmemesini tavsiye ediyorum. Kılıçdaroğlu bu açıklamayla tüm Alevilerin oyunu almayı hedefliyor. Diğer açıklamasıyla Kürt kardeşlerimizin daha da önemlisi HDP yani PKK'nın siyasi şubesine oy verenlerin tamamının oyunu almaya çalışıyor. Bu çok yanlıştır. İster Kürt, ister Türk, ister Arap, ister Boşnak, ister Alevi, ister Sünni bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür ve birinci sınıf vatandaştır. Hiçbirinin arasında da bir ayrımcılık yoktur."

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığı sandığında oylarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olacağını anlatan Destici, milletvekili seçiminde ise 81 il, 87 seçim çevresinin tamamında kendi logoları ve kendi adaylarıyla seçime katılacaklarını hatırlattı.

Destici, son 30 yıllık sürede Büyük Birlik Partisine çeşitli seçimlerde oy vermiş yüzde 10'luk bir kesimin bulunduğunu, ilk hedeflerinin bu yüzde 10'luk kesimin oyunu almak olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından İstanbul Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programı gerçekleşti. Destici ve milletvekili adayları, programın ardından günün anısına fotoğraf çektirdi.