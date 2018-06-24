BBP Genel Başkanı Destici oyunu kullandı

24 Haziran 2018

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, oy kullanmak üzere Keçiören'in Etlik Mahallesi'nde bulunan Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'ne eşi Şükriye Destici ve kızı Özgül Hilal ile geldi.

Nüfus cüzdanının kontrol edilmesinin ardından 3203 numaralı sandıkta oyunu kullanan Destici, sandık görevlileri ve seçmenlerle bir süre sohbet etti.

Destici, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk ve İslam coğrafyası, seçime katılan siyasi partiler, adaylar ve millet için hayırlı olması dilediğinde bulundu.

Liderler tek tek oylarını kullanıyor

Yeni sistemin ilk seçimi

Türkiye'nin seçimlerin güvenli şekilde yapıldığı ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"İnşallah, güven, huzur, birlik, barış ve kardeşlik içinde bir seçimi daha tamamlayacağız. Sandıktan çıkacak sonuca, milli iradeye hepimizin ram olma gibi bir yükümlülüğü var. Gördüğüm kadarıyla okullarda, sandıklarda rahat şekilde oy kullanılıyor. Şu ana kadar seçim güvenliği noktasında hiçbir problemin olmadığını gördük. Sayım aşamasında da böyle bir şeyin olmayacağına yürekten inanıyorum. Türkiye, seçimlerin, en sakin, en huzurlu yapıldığı ve demokrasiye katkı anlamında yüksek katılımın sağlandığı ülkelerin başında geliyor. Bugün, sandıkta milli iradenin tam olarak tecelli edeceğine yürekten inanıyorum."

Destici, Türk milletinin, kaoslara, krizlere, darbelere, kalkışmalara fırsat verecek ve Türkiye'yi geriye götürecek bir adım atmayacağından emin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu seçimlerde de güvenin, birliğin, kardeşliğin, terörle mücadelenin, güçlü ve istikrarlı meclisi, güçlü ve istikrarlı hükümeti hedefleyen bizlerin galip geleceğine yürekten inanıyorum. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Milletimizin idraki, irfanı çok yüksektir. Milletimiz macera aramayacaktır. Milletimizin, Türkiye'yi güvene, huzura, istikrara kavuşturacak, ülkemizi daha güçlü, huzurlu, refah payı yüksek bir konuma taşıyacak yeni sisteme 'Evet' diyeceğine inanıyorum."

Kaynak: AA