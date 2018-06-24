Liderler oylarını kullandı

24 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında liderler tek tek oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullandı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak da eşlik etti.

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. Erdoğan'ın oy kullanacağı okulda hazırlıkla tamamlandı. Okulun içinde ve çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.

"Türkiye, adeta demokratik devrim gerçekleştiriyor"

Erdoğan oyunu kullanmasının ardından şu mesajları paylaştı:

"Şu an itibarıyla yüzde 50'yi aşkın seçmenin oy kullandığını öğrendik. Türkiye genelinden aldığım bilgiler katılımın yüksek olduğunu söylüyor. Son seçimlerde yüzde 85'i aşan katılımın Türkiye'deki demokrasinin olgunluğun ne denli ileride olduğunu gösteriyor. Fakat bu seçimin bir başka özelliği var. Bu seçimle beraber Türkiye adeta demokratik bir devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz, ilk defa tabii ki bizlere nasip oluyor. Artık Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntının olmadığı öğrendik, hayırlı olsun."

Seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul'da olması beklenen Erdoğan, daha sonra Ankara'ya dönecek.

"Bayram havasında bir seçim ortamı geçiriyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da oyunu İzmir'in Karabağlar ilçesinde kızı Bahar Büşra Köylübay ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullandı.

Başbakan burada kısa bir konuşma yaptı.

Yıldırım, daha sonra yaptığı açıklamada "Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek." şeklinde konuştu.

"Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum." diyen Yıldırım, "Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Libya'da kaçırılan üç Türk işçinin serbest bırakılması konusunda da "Yoğun, titiz, zahmetli bir çalışma neticesi kurtarıldılar ve bu sabaha karşı ülkemize geldiler, ailelerine kavuştular. Mutlu son gerçekleşti." dedi.

Başbakan seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte takip edeceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kamu görevlilerine çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu yine Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda verdi.

Eşi ve oğlu ile birlikte oyunu kullanan CHP Lideri, "Genel merkezde arkadaşlarım çalışıyorlar. Türkiye'nin değişik illerinde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Türkiye'nin genelinde şu ana kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık ama bazı bölgelerde ciddi şikayetler geliyor. Milletvekili arkadaşlarım sorunu çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Belki bugün öğleden sonra parti sözcümüz basına daha ayrıntılı açıklama yapacak. Bütün kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin bekası için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız. Bu konuda gelen şikayetler var. Özellikle Doğu, Güneydoğu'dan gelen şikayetler var. Sandıktaki arkadaşlarımız görevlerini yaptıkları sürece demokrasi konusunda bir kaygımız olmayacaktır. Öğleden sonra arkadaşlar basın ile daha farklı bilgiler paylaşacaklar" şeklinde açıklama yaptı.

Bahçeli oyunu verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara’da kullandı. Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gitti.

Oy kullandıktan sonra basının karşısına geçen Bahçeli şöyle konuştu:

"24 Haziran 2018 milletimiz açısından önemli bir gündür. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme girecektir. Bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyorum" dedi.

Şanlıurfa'da fazladan zarf atıldığı iddiasına ilişkin "Bilgi sahibi değilim, ancak sayın İçişleri Bakanı ve sorumlular gerekli tedbirleri almıştır. Sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı seçim sonuçlarını parti genel merkezinden takip edecek.

İnce, oyunu memleketi Yalova'da kullandı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu memleketi Yalova'da kullandı.

24 Haziran Pazar günü Saffet Çam Ortaokulu 1118 numaralı sandıkta oy verdi.

İnce, oyunu kullandıktan sonra okulun bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi buradan Ankara'ya gidiyorum, YSK'nin önüne. Siz burada sandıkların başında durun. Ben YSK'nin başında duracağım. Allah'ın izniyle bu iş olacak. Cumhuriyet'in kuruluşunda da Yalova, Atatürk'ün karargahıydı. 1929’dan 1 Şubat 1938'e kadar burası karargahtı. İşte bak, karargah olmaya başladı da." dedi.

İnce, Ankara'ya gelerek, sonuçları oradan takip edecek.

Bu arada İnce, aracına yöneldiği sırada bir grup "TRT dışarı" sloganları attı.

Türkiye sandık başında

Akşener sonuçları Ankara'dan takip edecek

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oy kullanmak için İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'na geldi.

Akşener oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Seçimin hayırlı olması temennisinde bulunan Akşener, "Demokrasilerde her şey tartışılabilir. Ama bir tek şey tartışılamaz. Hür iradeyle seçmenin verdiği, yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. Ama buradaki en önemli kelime de hür iradedir. Yani seçimlerin hem hayırlı olmasını hem de gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Bu hür iradenin sandığa yansıması için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Akşener, Ankara'ya gideceğini ve seçim sonuçlarını partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyledi.

Basın mensuplarının "Güne nasıl başladınız?" sorusu üzerine Akşener, "Müthiş bir heyecanım var. Bir hacı olarak gerekeni yaptım." dedi.

Demirtaş oyunu cezaevinde kullandı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oyunu tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde kullandı.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Biz de oyumuzu, cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum. Sonuçların çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun."

SP Genel Başkanı da oyunu verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Çankaya Lisesi'nde 1067 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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