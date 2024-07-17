BBP lideri Mustafa Destici'den emekli maaşı eleştirisi: En az 18 bin lira olmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında emekli maaşlarına değindi.

BBP lideri, en düşük emekli maaşının, asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi. Destici, "Bunun başka bir yolu yok. Hiçbir bahane kabul edilemez, kaynak yokmuş, bütçe açık verirmiş. Kaynak yoksa bulunur, bulunmalıdır. Nasıl faiz ödemelerine kaynak bulunuyorsa emekliye de kaynak bulunmalıdır." diye konuştu.

'Emekli maaşı 18 bin lira olmalı'

Destici, emeklinin onurlu şekilde hayatını devam ettirecek bir maaşa kavuşmasının, devletin ve devleti yönetenlerin görevi olduğunu vurgulayarak, "Bunun 18 bin lira olması lazım, adaletli olan budur, 12 bin 500 lira değil." görüşünü paylaştı.