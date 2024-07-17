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Emekli maaş zammı e-Devlet'te güncellendi mi? Yeni emekli maaşına nereden bakılır?

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından emekliler yeni maaşlarını merak etmeye başladı. Yeni emekli maaşları e-Devlet üzerinden sorgulama yapılarak öğrenilebilir. Emekliler "E-Devlet'ten nasıl emekli maaşı öğrenilir" ve "Zamlı emekli maaşları kaç TL" oldu sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Haber Merkezi
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranının dün duyurdu. Buna göre en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı olan 24,73'e yakın bir zam emeklilere verilmiş oldu.

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Emekli maaşları güncellendi mi?

En düşük emekli maaşına yüzde 25 zam yapılarak 12 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından emekliler yeni maaşlarını sorgulamaya başladı. Emekli maaşları duyurulmasından kısa süre sonra E-Devlet'teki ilgili bölümde güncellendi. 

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Zamlı emekli maaşı nasıl öğrenilir? (E-Devlet emekli maaşı öğrenme)

Emekliler zamlı maaşlarını öğrenmek için E-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. Temmuz 2024'ten itibaren geçerli emekli maaşını öğrenmek için kimlik numarası ve şifreyle E-Devlet'e girmek gerekiyor.

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Daha sonra arama çubuğuna '4A Emekli Aylık Bilgisi' yazılarak ilgili bölüme gitmek gerekiyor. Burada da 'detay' sekmesine tıklanarak 'aylık tutarı'ndan zamlı maaşlar görülebiliyor. 