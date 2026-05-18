Belediyecilikte yapay zekâ dönemi başladı

Nezaket ÇETİN-BURSA

“Dijital Tohumları Ekiyoruz, Gelenek ve Gelecek Gürsu’da Buluşuyor” programında konu­şan Belediye Başkanı Mustafa Işık, sistemlerin tamamen yerli altyapıyla geliştirildiğini söyle­di. Işık, belediye hizmetlerinde dijitalleşmenin hız, verimlilik ve erişilebilirlik sağladığını belir­terek, tüm müdürlüklerin ortak bir dijital platformda entegre ça­lışacağını ve vatandaş talepleri­nin anlık takip edileceğini ifade etti.

GÜRTAM bünyesindeki sis­temle çiftçilerin toprak analizi, ürün planlama ve maliyet he­saplarına tek platformdan ula­şabileceğini belirten Işık, yapay zekânın verileri analiz ederek en verimli ürün önerisini sunduğu­nu söyledi. Yeni sistemle çiftçi­lerin ürünlerini doğrudan alıcı­lara ulaştırabileceğini söyleyen Işık, aracı maliyetlerinin azaltıl­masının hedeflendiğini belirtti.

Ayrıca vatandaş taleplerinin yapay zekâ ile analiz edilerek il­gili birimlere yönlendirileceğini belirten Işık, afet yönetimi için mahalle ve bina bazlı veri siste­mi kurulduğunu, sosyal destek hizmetlerinde de ihtiyaç anali­zine göre ek çözümler üretilece­ğini kaydetti.