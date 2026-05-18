Belediyecilikte yapay zekâ dönemi başladı
Gürsu Belediyesi, akıllı şehircilik vizyonu kapsamında geliştirdiği yapay zekâ destekli dijital uygulamaları tanıttı.
Nezaket ÇETİN-BURSA
“Dijital Tohumları Ekiyoruz, Gelenek ve Gelecek Gürsu’da Buluşuyor” programında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Işık, sistemlerin tamamen yerli altyapıyla geliştirildiğini söyledi. Işık, belediye hizmetlerinde dijitalleşmenin hız, verimlilik ve erişilebilirlik sağladığını belirterek, tüm müdürlüklerin ortak bir dijital platformda entegre çalışacağını ve vatandaş taleplerinin anlık takip edileceğini ifade etti.
GÜRTAM bünyesindeki sistemle çiftçilerin toprak analizi, ürün planlama ve maliyet hesaplarına tek platformdan ulaşabileceğini belirten Işık, yapay zekânın verileri analiz ederek en verimli ürün önerisini sunduğunu söyledi. Yeni sistemle çiftçilerin ürünlerini doğrudan alıcılara ulaştırabileceğini söyleyen Işık, aracı maliyetlerinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.
Ayrıca vatandaş taleplerinin yapay zekâ ile analiz edilerek ilgili birimlere yönlendirileceğini belirten Işık, afet yönetimi için mahalle ve bina bazlı veri sistemi kurulduğunu, sosyal destek hizmetlerinde de ihtiyaç analizine göre ek çözümler üretileceğini kaydetti.