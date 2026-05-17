Elmalı'nın şakayıkları yok satıyor: Tanesi 150 TL

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Eymir Mahallesi'nde yetiştirilen şakayık çiçekleri, bahar döneminde bölgeyi renkli görüntülere sahne ediyor. Yoğun talep gören şakayıklar, düğünlerden otellere, özel organizasyonlardan çiçek sektörüne kadar birçok alanda tercih edilirken, üreticiler siparişlere yetişebilmek için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor.

Şakayıklar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Özellikle büyükşehirlerden gelen siparişlerin her yıl arttığını belirten üreticiler, şakayıkların toptancıya tanesi 150 liradan satıldığını ifade etti.

Elmalı'da yetiştirilen çiçeklerin Türkiye'nin 81 iline gönderildiği belirtilirken, kaliteli yapısı ve uzun süre dayanıklılığının şakayıkları öne çıkardığı kaydedildi.

Bölge ekonomisine katkı sağlıyor

Şakayık üretiminin mahalle ekonomisine önemli katkı sunduğu ifade edilirken, çok sayıda ailenin geçimini çiçek üretiminden sağladığı belirtildi.

Sezon dönemlerinde yüzlerce kişiye istihdam oluşturulan üretim sürecinde kadınların aktif rol aldığına dikkat çekildi. Toplama, ayıklama, paketleme ve sevkiyat aşamalarında çalışan kadınların aile bütçesine katkı sağladığı ifade edildi.

"Eymir şakayığı marka olma yolunda ilerliyor"

Üreticiler, Elmalı'nın verimli toprağı ve serin ikliminin şakayık üretimi açısından avantaj sağladığını belirtti. Doğal koşullarda yetişen çiçeklerin kalite bakımından yoğun ilgi gördüğünü ifade eden üreticiler, "Eymir şakayığı"nın marka haline gelme yolunda ilerlediğini söyledi.

Bölge halkı ise üretimin daha da büyümesini ve Elmalı'nın çiçekçilik alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelmesini hedefliyor. Üreticiler, desteklerin artması halinde ihracat imkanlarının da gelişebileceğini dile getiriyor.