Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır iyileşti mi?

Sanatçı Kadir İnanır zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören İnanır'ın sağlık durumu sürekli araştırılıyor. İşte usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural'ın açıklamaları...

Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumunun çok daha iyi olduğunu belirtti. Kural, "Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Doktorları, ‘İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar’ diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır" dedi.