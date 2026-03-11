Google Haberler

Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarının 120 dolardan 85 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Eşel mobil uygulaması nedeniyle pompa fiyatlarına yansıyacak indirim benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1,15 lira ile sınırlı kalacak.

Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi.

Brent petrolün 120 dolar seviyelerinden 85 dolar bandına gerilemesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında aşağı yönlü güncelleme gündeme geldi.

Sektör kaynaklarına göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 3 lira, motorinde ise 4,58 lira tutarında indirim hesaplandı.

Ancak eşel mobil sisteminin devrede olması nedeniyle söz konusu indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Buna göre, pompa satış fiyatlarında benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1,15 lira düzeyinde indirim uygulanması bekleniyor.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 61.11TL
Motorin: 65.28 TL
LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 60.95 TL
Motorin: 65.12 TL
LPG: 29.89 TL

Ankara

Benzin: 62.07 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 30.37 TL

İzmir

Benzin: 62.35 TL
Motorin: 66.67 TL
LPG: 30.29 TL

