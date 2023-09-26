Benzine bu gece indirim geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son olarak benzine 13 Eylül'de 2 lira 3 kuruş, motorine ise 14 Eylül'de 1 lira 64 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor.

Benzin 27 Eylül Çarşamba gününden itibaren 1 lira 15 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 41 kuruşa düşecek.