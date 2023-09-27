Benzine indirim geldi
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.90 lira indirim geldi.
Haber Merkezi
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Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüş, benzinde indirimi beraberinde getirdi.
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.90 lira indirim geldi.
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin ortalama litre fiyatı 36.66 lira, Ankara'da 37.25 lira, İzmir'de 37.37 lira, Adana'da 37.70 lira, Bursa'da 37.30 lira, Antalya'da 37.88 lira, Diyarbakır'da 37.93 lira ve Trabzon'da 37.50 lira oldu.
Motorinde ise bugün bir değişikliğe gidilmedi.