'Benzine yapılan zam vergi zammıdır'

30 Ekim 2017

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Türkiye'de akaryakıttan yüzde 60'ın üzerinde vergi alınmaktadır. Benzin ve mazota yapılan zamlar asıl itibarıyla vergi zammıdır. Benzine bugün yapılan zamlarla, vatandaşın sırtına günlük 10 milyon lira daha fazladan vergi bindi." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Ekim'de yapılan 9 kuruşluk zamma ek olarak, yarından geçerli olmak üzere benzine 12 kuruş, motorine ise 18 kuruş zam yapıldığını hatırlattı.

Türkiye'de yıllık ortalama 3 milyar litre benzin, 25,5 milyar litre de mazot kullanıldığına dikkati çeken Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de akaryakıttan yüzde 60'ın üzerinde vergi alınmaktadır. Benzin ve mazota yapılan zamlar asıl itibarıyla vergi zammıdır. Benzine bugün yapılan zamlarla, vatandaşın sırtına günlük 10 milyon lira daha fazladan vergi bindi. 1,5 liraya ithal ettiğimiz akaryakıt, dağıtım masrafları ve özellikle alınan fahiş vergilerle pompada 5,5 lira oluyor. Bizim hükümetimiz, vergiden vergi alan, yani önce Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alıp daha sonra aldığı ÖTV'nin de KDV'sini alan tuhaf bir hükümet. Türkiye'de ortalama sürücü başına düşen yıllık benzin miktarı 34 litre civarında. Bu miktar dünyanın en yoksul ülkelerden bile az."

Yapılan zamların enflasyon üzerinde baskı yaptığını belirten Erdoğdu, "Akaryakıta yapılan zamlar akaryakıt üretimin temel girdisi olduğu için iğneden ipliğe her ürünün fiyatına bu zamlar yansıyacak. Bu zamlar enflasyonu, enflasyon faizleri yükseltecek. Yüksek faiz yatırımları düşürüp, yüksek işsizliği daha da yükseltecek. Sonuçta geçim sıkıntısıyla boğuşan milyonlarca insanımızın hayatı daha da zorlaşacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA