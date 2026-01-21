Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?
Yılın ikinci kandili için gün sayılıyor. İslam alemi bu mübarek geceyi iple çekiyor. İbadetle geçecek bu özel gecenin net tarihini henüz bilmeyenler "Berat Kandili ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Üç ayların üçüncü kandili olan Berat Kandili'ne çok az bir süre kaldı. Berat Kandili de, İslam’a göre temiz ve berrak bir gece olarak sayılıyor. Müslümanlar bu mübarek geceyi kaçırmak istemezken "Berat Kandili ne zaman" soruları sıklaşıyor.
Berat Kandili ne zaman?
Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı