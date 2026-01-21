Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

Üç ayların üçüncü kandili olan Berat Kandili'ne çok az bir süre kaldı. Berat Kandili de, İslam’a göre temiz ve berrak bir gece olarak sayılıyor. Müslümanlar bu mübarek geceyi kaçırmak istemezken "Berat Kandili ne zaman" soruları sıklaşıyor.

Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.

2 Şubat 2026 – Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı