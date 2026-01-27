Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2026 yılı dini günler takvimine göre Berat Kandili’nin tarihi araştırılmaya başlandı. Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan bu özel gece, Müslümanlar için bir hayli önemli... Vatandaşlar, kandilin hangi güne denk geldiğini öğrenmek için "Berat Kandili ne zaman" sorusunu sıklaştırmış durumda...
Berat Kandili’nin 2026 yılında hangi gün idrak edileceği gündemdeki konular arasında yer alıyor. Üç aylar sürecinde yer alan kandil gecesi için hazırlık yapmak isteyenler takvim bilgilerini inceliyor. Dini günlere ilişkin resmi tarihler Diyanet tarafından paylaşılırken sık sık "Berat Kandili ne zaman" diye soruluyor.
Berat Kandili ne zaman?
Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı