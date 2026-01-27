Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Berat Kandili’nin 2026 yılında hangi gün idrak edileceği gündemdeki konular arasında yer alıyor. Üç aylar sürecinde yer alan kandil gecesi için hazırlık yapmak isteyenler takvim bilgilerini inceliyor. Dini günlere ilişkin resmi tarihler Diyanet tarafından paylaşılırken sık sık "Berat Kandili ne zaman" diye soruluyor.

Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Bu yıl bu tarih 2 Şubat Pazartesi gününe denk geliyor.

2 Şubat 2026 – Berat Kandili

19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı

16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi

20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı