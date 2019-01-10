Beşiktaş-Adalar seferleri iptal edildi
Saat 12.00, 15.30 ve 18.00 Adalar-Beşiktaş ile saat 11.00, 15.15 ve 18.15 Beşiktaş-Adalar seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Şehir Hatları, Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.
Şehit Hatları'nın iptal olan seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.
Açıklamada, saat 12.00, 15.30 ve 18.00 Adalar-Beşiktaş ve saat 11.00, 15.15 ve 18.15 Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
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Kaynak: AA