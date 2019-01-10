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Beşiktaş-Adalar seferleri iptal edildi

Saat 12.00, 15.30 ve 18.00 Adalar-Beşiktaş ile saat 11.00, 15.15 ve 18.15 Beşiktaş-Adalar seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş-Adalar seferleri iptal edildi
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Şehir Hatları, Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Şehit Hatları'nın iptal olan seferleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuruldu.

Açıklamada, saat 12.00, 15.30 ve 18.00 Adalar-Beşiktaş ve saat 11.00, 15.15 ve 18.15 Beşiktaş-Adalar seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Dunya.com

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