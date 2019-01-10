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İstanbul-Bursa arasında deniz ulaşımı durdu

BUDO'nun saat 19.00'a kadar olan seferleri yapılamayacak. İDO da bazı seferlerini programdan kaldırdı.

İstanbul-Bursa arasında deniz ulaşımı durdu
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, saat 08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, saat 08.10 Beşiktaş-Bostancı, saat 08.50 Bostancı-Beşiktaş seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 11.30, 16.30 ve 19.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Kaynak: AA

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Dunya.com

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