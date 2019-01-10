İstanbul-Bursa arasında deniz ulaşımı durdu
BUDO'nun saat 19.00'a kadar olan seferleri yapılamayacak. İDO da bazı seferlerini programdan kaldırdı.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, saat 08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, saat 08.10 Beşiktaş-Bostancı, saat 08.50 Bostancı-Beşiktaş seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 11.30, 16.30 ve 19.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
Kaynak: AA