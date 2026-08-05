Beşiktaş maçı bugün mü, yarın mı? Hradec Kralove -BJK maçı tarihi ve saati...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avrupa sahnesine bir kez daha çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu turdaki ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'ye konuk olacak. Rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyen Kara Kartal'ın maç tarihi, saati ve kanalı merak ediliyor.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Hradec Kralove'ye konuk olacak. Müsabaka öncesi taraftarda heyecan had safhada... Sıkça gelen soru ise "Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Hradec Kralove - Beşiktaş maçı 6 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar rövanş karşılaşmasına ise 13 Ağustos Perşembe günü çıkacak.
Siyah-beyazlıların rakibini elemesi halinde play-off turundaki rakibi, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybeden takımı olacak.