Beştaş: 'Cezasızlık politikası' artık son bulmalı!
Türkiye'de kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğini söyleyen DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Bireysel silahlanmaya dair mevzuatta bir çalışma yapmamız lazım, bunu önlememiz lazım. 'Cezasızlık politikası' artık son bulmalı" dedi. Beştaş, Türkiye'nin, kadına yönelik hak ihlallerinde ilk sırada, kadın hak ve özgürlüklerinde ise son sıralarda yer aldığını dile getirdi.
Yargı mekanizmalarının kadına yönelik şiddet konusunda takındığı tavrın kadın cinayetlerini meşrulaştırdığını savunan Beştaş, 'cezasızlık politikasının son bulmasını' istedi.
Bireysel silahlanmanın Türkiye'de çok fazla olduğunu belirten Beştaş, Türkiye'de işlenen cinayetlerin yüzde 14'ünde ruhsatlı silah kullanıldığını söyledi. Beştaş, "Bireysel silahlanmaya dair mevzuatta bir çalışma yapmamız lazım, bunu önlememiz lazım" dedi.
Komşunuz şiddet görürken lütfen kulaklarınızı tıkamayın
Toplumun kadın cinayetlerini kanıksamaya başladığını belirten Beştaş, şunları kaydetti: "Kadın cinayetlerine alışmayın, kadın cinayetlerini kabul etmeyin, meşrulaştırmayalım. Bu toplum bu cinayetlere baş kaldırırsa, bu kadar rahat cinayetler işlenmeyecek. Komşunuz yan binada şiddet görürken lütfen kulaklarınızı tıkamayın, pencerelerinizi kapamayın."