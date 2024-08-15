Beştaş: 'Cezasızlık politikası' artık son bulmalı!

Yargı mekanizmalarının kadına yönelik şiddet konusunda takındığı tavrın kadın cinayetlerini meşrulaştırdığını savunan Beştaş, 'cezasızlık politikasının son bulmasını' istedi.

Bireysel silahlanmanın Türkiye'de çok fazla olduğunu belirten Beştaş, Türkiye'de işlenen cinayetlerin yüzde 14'ünde ruhsatlı silah kullanıldığını söyledi. Beştaş, "Bireysel silahlanmaya dair mevzuatta bir çalışma yapmamız lazım, bunu önlememiz lazım" dedi.

Komşunuz şiddet görürken lütfen kulaklarınızı tıkamayın

Toplumun kadın cinayetlerini kanıksamaya başladığını belirten Beştaş, şunları kaydetti: "Kadın cinayetlerine alışmayın, kadın cinayetlerini kabul etmeyin, meşrulaştırmayalım. Bu toplum bu cinayetlere baş kaldırırsa, bu kadar rahat cinayetler işlenmeyecek. Komşunuz yan binada şiddet görürken lütfen kulaklarınızı tıkamayın, pencerelerinizi kapamayın."