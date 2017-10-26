Beştepe’de faiz indirme ve kaynak oluşturmanın adımları konuşuldu

26 Ekim 2017

Ece CEYHUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup toplantısında verdiği ilk sinyalin ardından ekonomi yönetimi ve kamu bankaları Beştepe’de bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, 3 kamu bankasının genel müdürü ve ilgili bürokratlar katıldı. Dün gün içinde 52 bankanın da toplantıya katıldığı yönünde bilgiler olsa da bankacılık sektörünü TBB Başkanı Hüseyin Aydın temsil etti ve özel bankalar yer almadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun zamandan beri sık sık bankalara faiz indirin çağrısı yaptığı bilinirken DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre odakta sadece faiz değil ‘ekonomi’ vardı. Edinilen bilgiye göre, “Faizlerin inebilmesi için hangi adımlar atılabilir ve ilave kaynak nasıl oluşturulabilir’ ana gündem maddelerinden biri oldu. Büyüme, istihdam ve genel ekonomik konjonktür çerçevesinde karşılıklı istişarede bulunulduğunun altını çizen kaynaklara göre bankacılar da piyasa şartlarını ve faizin indirilebilmesi konusundaki hangi adımların atılabileceğine ilişkin görüşlerini aktardılar.

Türk bankacılık sektörünün önde gelen temsilcileri çeşitli platformlarda faizdeki düşüşün enflasyona bağlı olduğunu anlatıyordu. Pek çok bankacılık kaynağı bankaların yüksek karlılık yaşadığı dönemlerin faizin ‘yüksek’ değil ‘düşüş’ eğilimi içinde olduğu zamanlar olduğuna da işaret ediyordu.

Nitekim Külliye’deki faiz zirvesinde de bankacıların, “Yüksek faizi bankalar da istemez” ve “Şartlar ve zemin oluştukça sektör faiz indiriyor” değerlendirmesini aktardığı öğrenildi.

Bu arada, Türk bankacılık sektörü 3. çeyrekte kredi hacmini 60.2 milyar TL, mevduatını ise 32.7 milyar TL artırmıştı.