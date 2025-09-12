Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Karakaya, CHP çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğini kaydetti.

"Her vedanın içinde, yeni bir merhaba gizlidir"

Karakaya paylaşımında, "Her vedanın içinde, yeni bir merhaba gizlidir" ifadelerini kullanarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Değerli Beykozlular,

10 Mart 2025 tarihinde büyük bir onurla başladığım Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Bu görev boyunca tek gayem; kapımı çalan her Beykozlunun derdine derman olmak, ihtiyacını güler yüzle, samimiyetle ve dürüstlükle karşılamaktı. Eğer ki kısa da olsa gönlünüzde bir iz bırakabildiysem, ne mutlu bana.

Bana güvenen, destek olan, sevgisini ve samimiyetini esirgemeyen tüm Beykozlu hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin hayır duası benim için her makamdan, her unvandan daha değerlidir.

Ayrıca birlikte omuz omuza çalıştığım kıymetli belediye personeline, desteğini her daim hissettiğim devletimizin kurumlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerimizin değerli temsilcilerine de gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Görevim olsun olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim.

Benim sizlerde bir hakkım varsa, helal olsun. Sizlerin de bana hakkınızı helal etmenizi diliyorum.

Her vedanın içinde, yeni bir merhaba gizlidir."

Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, geçmiş günlerde CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Gürzel'in AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündeme gelmişti.