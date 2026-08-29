Beykoz’da otomobil yayalarına arasına daldı: 6 kişi yaralandı
Beykoz’da kontrolden çıkarak kaldırıma çıkan otomobil, 5 yayaya çarptı. Kazada sürücüyle birlikte 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde seyir halindeki 34 GZ 2127 plakalı otomobil kaldırıma çıktı.
Kaldırımdaki 5 kişiye çarpan otomobil, bir iş yerinin dışarıdaki dolabına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile 5 yaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA