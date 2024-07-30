Beypiliç ve Erpiliç şirketlerine hem para cezası hem suç duyurusu

Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç ve Erpiliç firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün radarına girdi.

Müdürlük, firmaların zehirli atıklarını kesimhanelerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları iddiası üzerine inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan tespitlerin ardından tavuk üretimi yapan Beypiliç ve Erpiliç'e 'arıtmayı çalıştırmamaktan' tesis başı 1 milyon 160 bin lira para cezası kesildi.

Bolu Valiliği tarafından ayrıca 2 firma hakkında 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gerekli önlemlerini ve ekiplerin uyarısını dikkate almadan suyu kirletmeye devam eden Erpiliç firmasına ise 2 milyon 323 bin lira daha ceza kesildi.