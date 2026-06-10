Bill Gates Epstein soruşturması için ifade verecek

Microsoft Kurucusu Bill Gates, Jeffrey Epstein dosyalarını inceleyen ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi önünde bugün ifade verecek. Komite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, Adalet Bakanlığı soruşturmasında ortaya çıkan belgelerde iş insanının isminin çok sayıda geçmesi üzerine görüşmeyi resmen talep etti. Milletvekilleri, Bill Gates ile mülakatı kapalı kapılar ardında gerçekleştirecek ve komite görüşme tutanaklarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacak.

Söz konusu soruşturma dosyaları teknoloji, finans ve siyaset dünyasından çok sayıda güçlü aktörün ismini içeriyor. İlgili isimler Epstein'ın işlediği suçlarla herhangi bir bağları olmadığını savunurken, bazı isimlerin cinsel istismar geçmişinin ortaya çıkmasından sonra da Epstein ile ilişkilerini sürdürdüğü anlaşılıyor. Adalet Bakanlığı belgelerinde Bill Gates ile finansçı arasında yapılan toplantıların takvim kayıtları, ortak hayırseverlik projelerine dair e-posta yazışmaları ve birlikte katıldıkları etkinliklerin fotoğrafları yer alıyor.

Ortaklık geçmişi 2011 yılına dayanıyor

Bill Gates ile Epstein arasındaki profesyonel ilişki, Epstein'ın iki bin sekiz yılında reşit olmayan bir çocukla fuhuşa teşvik suçunu kabul etmesinden üç yıl sonra, 2011'de başladı. Resmi kayıtlar, taraflar arasındaki kurumsal nitelikteki diyaloğun en az iki bin on dört yılının sonlarına kadar kesintisiz devam ettiğini gösteriyor. Federal savcılar ise temmuz iki bin on dokuzda Epstein hakkında reşit olmayan çocukları cinsel istismar amacıyla kaçırmak suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırladı.

Adalet Bakanlığı, Epstein'ın 2002 ile 2005 yılları arasında, aralarında on dört yaşında çocukların da bulunduğu geniş bir istismar ağı kurduğunu iddia etti. Sanık Epstein, iki bin on dokuz yılında yargı sürecini beklediği sırada hapishanede intihar ederek hayatına son verdi. Yaşanan küresel yankıların ardından, komite yürütülen yasal incelemeleri derinleştirme kararı aldı.

Bill Gates iddiaları tamamen reddetti

Gates Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı sıfatını taşıyan Bill Gates, Epstein'ın çocuklara yönelik istismar eylemleri hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını ısrarla belirtiyor. Kendisine yönelik herhangi bir yasal suçlama bulunmayan Bill Gates, görüşmeleri sadece küresel hayırseverlik projelerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade ediyor. İş insanı, geçmişteki ortaklığını büyük bir hata olarak nitelendirirken, söz konusu ortaklığın Melinda French Gates ile olan evliliğinde ciddi bir gerilim yarattığını da kabul ediyor.

Gates Vakfı idari kadrosu, şubat ayında yaptığı açıklamada az sayıda vakıf çalışanının küresel sağlık kaynaklarını harekete geçirme vaadi nedeniyle Epstein ile bir araya geldiğini doğruladı. Kurum içinde ortak bir yardım fonu kurulmadığını belirten yetkililer, Epstein'a herhangi bir ödeme yapmadıklarını açıkladı. Bill Gates liderliğindeki vakıf üst yöneticisi Mark Suzman, mart ayında geçmişteki tüm kurumsal bağları incelemek amacıyla bağımsız bir dış denetim süreci başlattı.

Siyasi liderlerin geçmiş ilişkileri inceleniyor

Komite üyeleri, şubat ayında gerçekleştirdikleri bir diğer gizli oturumda Clinton'ı Epstein ile yirmi yılı aşan geçmiş ilişkisi hakkında altı saat boyunca sorguladı. Clinton, Epstein'ın başkanlık döneminde Beyaz Saray'ı birkaç kez ziyaret ettiğini ve onun özel jetiyle uçuşlar gerçekleştirdiğini kabul etti. Herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olmayan Clinton, istismara dair hiçbir işaret görmediğini ve ilişkisini iki bin sekiz yılındaki yasal süreçten çok önce sonlandırdığını belirtti.

Komite bünyesindeki Demokrat milletvekilleri, Epstein ile geçmişte belgelenmiş bir arkadaşlığı bulunan Trump'ın da benzer şekilde komite önüne gelerek ifade vermesini talep ediyor. Cumhuriyetçi kongre üyeleri ise Trump'ın süreç dahilinde herhangi bir yasa dışı eylemde bulunduyorsa buna dair hiçbir kanıta rastlamadıklarını savunuyor. Gözetim Komitesi, finans dünyasındaki söz konusu suç ağının siyasi ve ekonomik bağlantılarını açığa çıkarmak için yasal incelemelerine devam ediyor.