Binali Yıldırım'ın vefat eden eniştesi İstanbul'da defnedildi

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Vural'ın cenazesi Ümraniye Hz. Ali Camisi'ne getirildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ile Vural'ın oğulları Süleyman, İsmail ve Mehmet Vural taziyeleri kabul etti.

İkindi vaktinde kılınan cenaze namazına AK Parti milletvekilleri ve partililer ile merhumun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, cenazeye teşrif eden herkese teşekkür etti.

Yıldırım, "Hem geçirdiğimiz kaza vesilesiyle, uzaktan yakından bildiğimiz bilmediğimiz birçok kardeşimiz duasıyla bizlere destek oldu. Hamdolsun bugün, o günlere göre çok daha iyiyiz. Rabbim sizlere kaza bela vermesin, sağlıklı hayırlı huzurlu ömürler versin. Memleketimiz, milletimiz, istiklalimiz için gece gündüz demeden çalışan kahraman Mehmetlerimize, polislerimize, askerlerimize güç kuvvet versin, şehitlerimize rahmet eylesin, değerli kardeşlerim hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vural'ın cenazesi Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi.